Son dakika! İnsan üzerinde denenen ilk coronavirüs aşısı ile ilgili flaş açıklama: Olumlu...

Koronavirüs aşısı için insan deneylerine devam eden biyoteknoloji şirketi Moderna ilk verilerin olumlu olduğunu, aşı yapılan kişilerin virüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu.

ABD'li firma 17 Mart'ta başlayan insanlar üzerindeki deneylerin birinci fazının ilk sonuçlarını açıkladı.

Moderna'nın deneyinde sekiz katılımcının hepsinin Kovid-19 geçirip antikor geliştiren kişiler kadar ya da daha fazla miktarda antikor geliştirdiği gözlemlendi. Antikorlar virüsün vücuda girdikten sonra hücrelere tutunmasını engelliyor.

En fazla yan etkinin yüksek dozda aşı yapılan üç kişide görüldüğünü belirten şirket, bu yan etkilerin çok ciddi olmadığını ve çözüldüğünü ifade etti. Ancak yan etkilerin ne olduğu belirtilmedi.

İkinci faz için onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şirketin deneyin daha geniş bir grup insanda uygulaması yapılan ikinci fazına geçmesi için onay verdi.

Şirket deneyin on bilerce kişiyi kapsaması öngörülen üçüncü fazına ise temmuzda başlamayı planlıyor.

Sonuçlar henüz medikal bir yayında yer almadı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Moderna, dünyada insan deneylerine başlayan sekiz potansiyel koronavirüs aşısı geliştiricisinden biri.

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