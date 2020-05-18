Son dakika! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda! DSÖ coronavirüsün gölgesinde toplandı...

Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu günlerde Dünya Sağlık Örgütü, yıllık toplanısını gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgınının değerlendirileceği toplantı küresel risk nedeniyle videokonferans ile yapılıyor. Toplantıdan sonra yapılacak açıklama ve değerlendirmeler büyük önem taşıyor.
Ayrıntılar geliyor...Araç sahipleri dikkat! Kasko ile ilgili flaş değişiklik... 20 cariyesi ile birlikte lüks otele kapanmıştı! İşte Taylan Kralı'nın cariyeleri ile kaldığı lüks otel... SON DAKİKA... Merak edilen veriyi Bilim Kurulu Üyesi Prof. açıkladı: Coronavirüs kaç dakikada bulaşıyor?