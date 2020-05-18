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Son dakika! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda! DSÖ coronavirüsün gölgesinde toplandı...

SON DAKİKA! Tüm dünyanın merak ettiği ’nün (DSÖ) yıllık toplantısı İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesindeki bu toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 13:41 Son Güncelleme: 18.5.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda! DSÖ coronavirüsün gölgesinde toplandı...

Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu günlerde Dünya Sağlık Örgütü, yıllık toplanısını gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgınının değerlendirileceği toplantı küresel risk nedeniyle videokonferans ile yapılıyor. Toplantıdan sonra yapılacak açıklama ve değerlendirmeler büyük önem taşıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda! DSÖ coronavirüsün gölgesinde toplandı...
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