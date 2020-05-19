Başkan Erdoğan gençlere hitap ediyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Sevgili gençler Samsun'da atılan ilk adımın önemini kavramalıyız. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek olduk. Seçilme yaşını önce 25 e ardından da 18'e indirdik. Gençlik merkezlerimizin sayısını arttırdık. Bu yıl içinde 46 yeni öğrenci yurdunu hizmete alacağız.

SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Spordan sanata, bilimden eğitime kadar birçok alanda siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vefa gruplarında yer alan tüm gençlerimize de bu önemli günlerdeki çalışmalarından dolayı şahsım ve milletim adına gönülden teşekkür ediyorum"