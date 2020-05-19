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Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı

Başkan , Twitter'dan Ilısu Barajı Enerji Santrali’nin devreye alınan ilk etabıyla ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, '' esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 21:08 Son Güncelleme: 19.5.2020 21:28 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum..

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Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı
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