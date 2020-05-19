Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum..

Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.



Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/wD2ijeVyPn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020