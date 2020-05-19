CHP’li İBB lüks siteye yardım kolisi dağıttı: Site sakininden tepki: Bu nasıl adalet

CHP'li Ekrem İmamoğlu, tanesi 50 ila 100 lira olan yardım kolilerine 150 lira ödemişti. İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin verdiği belirtilmişti. Ancak sonradan bazı yardım kolilerinin sadece CHP'li kişilere dağıttığına dair görüntüler haberlere yansımıştı. Hatta başka CHP'lilerin yardım kolileri 10 kişiyle birlikte verdiği fotoğrafta ortaya çıkmıştı.

CHP’li İBB, lüks siteye yardım kolisi dağıttı | Video

LÜKS SİTE SAKİNLERİNİN YANINDA YER ALDI

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyamızı başlattık" demişti. Ancak CHP'li belediyenin yardım kolisi götürdüğü lüks villanın görüntüsü sosyal medyada yer aldı. İstanbul La Vella lüks sitesine yardım kolilerinin götürüldüğü aracı gören site sakini cep telefonuyla o anları çekti.

LÜKS SİTENİN AİDATI 500 LİRA

"Bu nasıl bir adalet anlamıyorum" diyen site sakini cep telefonundan video çekimini yaparken şu cümleleri söyledi: "Görüyorsunuz, belediyenin yardım dağıtan kolisi. La Vella sitesi İstanbul'dan. 156 daire bir siteyiz. Lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burada sağ olsun belediyenin hizmet aracı gelmiş. Bu sitede oturan insanlara fakir diye koli dağıtıyor."