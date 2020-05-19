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’da koronavirüs önemleri ile idrak edildi

’nın Köln kentinde Milli Görüş Fatih Camisi’nde ve Ramazan hatimleri duası yapıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.5.2020 22:33 ABONE OL
Kadir gecesi Almanya’da koronavirüs önemleri ile idrak edildi

Almanya'da camilerin akşam ve yatsı namazı haricinde halen kapalı olması nedeniyle bazı camiler kadir gecesini cemaatiyle sanal ortamda online olarak idrak etti. Almanya'daki camiler 20 mayıstan itibaren 5 vakit namaz için açılmaya başlayacak. Kadir gecesinin 19 Mayıs'a rastlamasıyla Müslümanlar bir kez daha buruk bir Ramazan ve Kadir gecesi yaşadılar. Cami imam ve hatibi Fatih cami imam ve hatibi Bahattin Arsoy Ramazan ayı boyu yapılan 63 tane hatim ve Yasin-i şerif ve diğer ibadetlerin Kadir gecesi sebebiyle duasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan İmam Arsoy, duygulanmamanın imkansız olduğunu, Kadir gecesi için camiye gelen cemaatin birbiriyle kucaklaşamaması anlatılacak gibi duygu olmadığını ifade etti. Program sonunda cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine dağıldı.

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Kadir gecesi Almanya’da koronavirüs önemleri ile idrak edildi
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