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'nda görevdeki askerlerden '19 Mayıs' mesajı

'ın Beytüşşebap ilçesinde 'nda görev yapan askerler ile ilçe merkezinde görevli polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için görüntülü mesaj yayınladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.5.2020 12:24 Son Güncelleme: 19.5.2020 12:25 ABONE OL
Kato Dağı'nda görevdeki askerlerden '19 Mayıs' mesajı

Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda görev yapan askerler ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı.

NÖBETLERİ SIRASINDA...

Teröristlerden temizlenen Kato Dağı'nda gece saatlerindeki nöbetleri sırasında görüntülü mesaj yayınlayan askerler, "Kato Dağı'nda vatani görevimizi yapmaktayız, buradan tüm Türkiye'ye selam ve sevgilerle,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlarız" mesajı seslendirdi.

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Kato Dağı'nda görevdeki askerlerden '19 Mayıs' mesajı
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