ODA TV’ci Barış’a FETÖ şüphelisi avukattan ziyaret

Libya'da şehit edilen MİT mensuplarının ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart günü ifadeye çağrılan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Pehlivan, aynı gün saat 22:30 sıralarında Silivri Cezaevi'ne teslim edilmişti. Pehlivan, cezaevi girişinde İnfaz Koruma Memurları tarafından 'mahkûm kabul ve kayıt işlemleri' sırasında darp edildiğini iddia etse de ortaya çıkan görüntü ve belgeler bu iddianın doğru olmadığını ortaya koymuştu.





FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKATTAN ZİYARET

Barış Pehlivan'ın cezaevine girdikten 1 gün sonra yani 7 Mart 2020 günü ilginç bir ziyaretçisinin olduğu ortaya çıktı. Pehlivan'ın Konya'daki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen avukat Akelke Abdykalyova Onat tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Ziyaretin 15:15'te başladığı ve yaklaşık 10 dakika sürdüğü kayıtlara geçti.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret eden avukat Akelke Abdykalyova Onat'ın Konya'da yürütülen bir FETÖ soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı.

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan 3 Ekim 2019 günü gözaltına alınan Avukat Onat, adli merciler tarafından tutuklandı. Hakkındaki soruşturma süren Onat'ın geçtiğimiz günlerde tahliye edildiği öğrenildi.

Onat'ın 'FETÖ'ye üye olmak' dolayı aranan bir şahsın yakalandığı evin sahibini yönlendirmesi, FETÖ aktif çatı davası ile ilgili olarak avukatlar ve basın ayağı ile ilgili olarak görüşmeler tertip etmesi, FETÖ aktif çatı davası şüphelilerinden birinin pasaportu ile ilgili olarak yönlendirmede bulunması, ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı cezaevinde bulunan şahıslara para yatırılması eylemlerine karıştığı öğrenildi.





EŞİ DE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ayrıca Akelke Onat'ın eşi olan Fatih Onat isimli şahıs ile birlikte cezaevinde bulunan FETÖ üyeleri ve yakınlarına maddi destek sağladığı yönünde iddialar mevcut… Konya'da Akelke Onat'ın esnaf olan eşi Fatih Onat'ın da eşi ile birlikte FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı biliniyor…

"BEN FETÖ'NÜN HASMIYIM, FETÖ'CÜLERİ TUTUKLATTIM"

Barış Pehlivan'ın Silivri Cezaevi'ne girişi sırasında darp edildiğine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren bazı cezaevi görevlileri, Pehlivan'ın kendilerine "Bana Barış bey diyeceksiniz, siz diye hitap edeceksiniz" diye çıkıştığını, hatta kendisini FETÖ'nün hasmı olduğunu söylediğini belirtmişlerdi. Cezaevi görevlilerinden Osman Bahadır ifadesinde, Barış Pehlivan'ın kayıt işlemleri sırasında hükümlü/tutuklu eşgal formunu doldururken Pehlivan'a cezaevinde hasımı veya ikizi olup olmadığını kayıt işlemleri gereği sorduğunu, Pehlivan'ın sıkılmış bir halde 'Adnan Oktar grubu ve diğer FETÖ'cüler benim hasmımdır' dediğini, formu doldururken kendisine 'Barış Pehlivan' diye seslendiği anda 'Benimle konuşurken Barış Bey veya siz diyeceksiniz. Ben bu ülkede FETÖ'cüleri yakalatmış bir gazeteciyim. Benimle bu şekilde konuşamazsınız' dediğini ifade etmişti.

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