Polisler gözlerine inanamadı! Uyuşturucu imalathanesi böyle görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de özel ısıtma ve ışıklandırma düzenekleriyle adeta Hint Keneviri serasına dönüştürülmüş bir adrese operasyon düzenlendi. 18 Mayıs Pazartesi gecesi ‪saat 22.30‬ sıralarında Osman Gazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerindeki adrese giren polisler; adreste arama yapılırken evine gelen, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan 28 yaşındaki M.A.K.'yı suçüstü yakaladı. Söz konusu adresin; beş ısıtıcı ışık düzeneği, dört elektronik ısı dağıtım fan düzeneği, 11 ışıklı led düzeneği, beş yüksek akım şarter düzeneği, iki ortam ısı düzeneği, vantilatör, buhar makinesi ve termometre ile adeta Hint Keneviri yetiştirilmek üzere özel olarak tasarlandığı belirlendi.

HEM İMALAT HEM SATIŞ YAPIYOR

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından adreste yapılan aramalarda; 347 kilo 300 gram ağırlığında toplamda 110 kök Hint Keneviri, 510 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 31 tüp içerisinde bulunan Hint Keneviri Tohumu, şişeler içerisinde 14 adet uyuşturucu madde imalatında kullanılan sıvı madde ve 19 kilogram gübre bazlı madde ile satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Sancaktepe'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen ve uyuşturucudan dört suç kaydı olan şüpheli M.A.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri'nin operasyon düzenlediği adres ve adreste yapılan aramalar polis kamerasına işte böyle yansıdı.