Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 1022 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi ise hayatını kaybetti.

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"YOĞUN BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN HASTALARIMIZIN SAYISI DÜŞÜYOR"

Bakan Koca, 19 Mayıs tarihine ait paylaştığı verilerle beraber şu mesajı verdi: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

"VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE SEYREDİYOR"

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerini kullanmıştı.