Açıklama yapmak yerine pişkinliğe vurdular! Sözcü kaçak villalara sahip çıktı!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. Muhteşem manzaralı villasını ofis statüsünden hiçbir yasal izin almadan villaya çevirip 170 metrekare kaçak inşaat ile büyüten Özdil için hem Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hem de Bodrum Belediyesi harekete geçmişti. Villadaki kaçaklar için yıkım kararı alınmış, son anda mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine yıkım işlemleri bir süreliğine ertelenmişti.Yine Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İzmir Çeşme'de 10 dönümlük bir arazi üzerine kaçak inşaatlar yaptığı, daha sonradan yazılarında eleştirdiği 'imar barışı'ndan faydalanarak bunları yasal kılıfa büründürmek istediği belirlenmişti.FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da benzer şekilde İzmir Seferihisar'da 'Torlak Çiftliği' adı altında bir çiftlik kurduğu, buraya kaçak inşaat yaptığı anlaşılmıştı.

Son dakika: Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'de tarım arazisine diktiği kaçak villa böyle görüntülendi | Video

Türkiye kamuoyu günlerdir bu isimlerin kaçak inşaat faaliyetlerini konuşurken Sözcü Gazetesi bu 3 ismi korumak adına büyük bir pişkinliğe imza attı. Her fırsatta kamunun ve halkın hakkını savunduğunu iddia eden gazete, kaçak inşaat yapan 3 ismin avukatlığına soyundu.Gazete; Özdil, Yalçın ve Portakal'ın usulsüz inşaat faaliyetlerini gündeme getiren basın kuruluşlarını hedef tahtasına oturttu. Haber yapan basın kuruluşlarının bu 3 ismin hedef yaptığını ileri sürdü. Milyonluk ranta ise adeta kör oldu…

Son dakika: Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'de tarım arazisine diktiği kaçak villa böyle görüntülendi | Video

Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Can Dündar’dan sonra bir skandal daha! Tarım arazisine köşk yaptı

Fatih Portakal’a kötü haber! Çiftliğine diktiği kaçak yapı yıkılacak

Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili kanunsuzluğu tek tek anlatıldı

Kaçakçı Fatih Portakal tilkilik peşinde

Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili kanunsuzluğu tek tek anlatıldı