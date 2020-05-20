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Provokatör yeniden gözaltında

hesabında “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan hakkında savcılığı yaptığı itiraz kabul oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulaçoğlu Ayvalık’taki evinde yeniden gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 20.5.2020 17:23 Son Güncelleme: 20.5.2020 17:42 ABONE OL
Provokatör Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltında

İsimsizler Hareketi adıyla kurduğu sosyal medya hesabı ile "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

17 Mayıs'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakılmışlardı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Taylan Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına akındı. Kulaçoğlu da sosyal medya hesabından, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" dedi.

Taylan Kulaçoğlu, DHKP-C terör örgütü propagandası yapılan İsimsizler Hareketi isimli bir sosyal medya hesabı kurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Taylan Kulaçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulaçoğlu, 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu hakkında 'Örgüt propagandası suçlaması bulunuyor.

Son dakika: Gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu'nun evinden silah çıktı!

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Provokatör Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltında
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