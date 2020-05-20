Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Alansonu ararken karşısına muhtar çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen pazar günü sanatçı Mazhar Alanson telefon numarasını yanlış çevirince Zümrütevler Mahallesi Muhtarı Serkan Aslan'ı aradı.

KOCA YANLIŞLIKLA MUHTARI ARADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanlışlıkla aradığı Muhtar Serkan Aslan, aralarında geçen diyaloğu CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Telefonun çaldığını duyduğunu ancak açamadığını belirten Aslan, bir süre sonra tanımadığı numarayı geri aradığını belirtti. Aslan şunları söyledi:

"Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil' dedim. 'Tanıyamadım sizi' dedim. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de 'Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet, benim' dedi. 'Sayın Bakanım beni mi aradınız' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım' dedim, 'Ben mahalle muhtarıyım. Ama ben çok mutlu oldum. İyi ki aradınız' dedim. Hatta o an annem balkondaydı, eşim yanıma geldi. 'Gerçekten her akşam izlediğimiz bakan' dedi."

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Muhtar Aslan telefonda bir süre sohbet ettiği Bakan Koca'nın samimiyetinden etkilendiğini belirtirken, "Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.

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