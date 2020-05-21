15 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü ne zaman, hangi gün, saat kaçta dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgını nedeni ile uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Alınan karar gereğince, belirli gün ve saat aralıklarında ise 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır uygulanıyor. Bu hafta ilk olarak 0-14 yaş arası çocuklar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkma izni hakkına çevrildi.

15 20 YAŞ ALTI GENÇLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, 15-20 yaş altı gençler ne zaman dışarı çıkabilecek? 15 20 yaş grubu sokağa çıkma izni saat kaçta?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, hangi tarihte kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler...