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15 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü ne zaman, hangi gün, saat kaçta dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

15 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü ne zaman, hangi gün ve kaç saat dışarı çıkabilecek sorularının yanıtları, günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta getirilen izin hakkı ile bir süredir evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkması sağlandı. Bilindiği üzere, 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş grubu gençler ve 65 yaş üstü yaşlılar kendilerine tanınan gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bu yaş aralığındaki kişilerin yeni haftada dışarı çıkabileceği saatleri ve günleri duyurdu. Gözler de 0 15 yaş gençlerin dışarı çıkma iznine çevrildi. Peki, 65 yaş üstü ve 15 20 yaş altı gençler ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 21.5.2020 12:06 ABONE OL
15 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü ne zaman, hangi gün, saat kaçta dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgını nedeni ile uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara kısıtlaması sürüyor. Alınan karar gereğince, belirli gün ve saat aralıklarında ise 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır uygulanıyor. Bu hafta ilk olarak 0-14 yaş arası çocuklar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkma izni hakkına çevrildi.

15 20 YAŞ ALTI GENÇLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından ' ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, gençler ne zaman dışarı çıkabilecek? 15 20 yaş grubu sokağa çıkma izni saat kaçta?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü , hangi tarihte kalkacak? altı , hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler...

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15 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü ne zaman, hangi gün, saat kaçta dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
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