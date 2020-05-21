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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve paylaşımı

Başkan sosyal medya hesapları üzerinden bugün açılış gerçekleştirilen Başakşehir Çam ve ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 22:04 Son Güncelleme: 21.5.2020 22:48 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı | Video

Tarihi gün! Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan: İstanbul, uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir

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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı
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