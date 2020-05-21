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'ndan son dakika açıklaması!

'ndan yapılan son dakika açıklamada; 'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarının meşru hedef olarak kabul edileceği belirtildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.5.2020 13:46 Son Güncelleme: 21.5.2020 13:53 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Libya açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter'e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya'nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

Hafter'e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter'in ve destekçilerinin Libya'daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

Bu vesileyle, Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Libya açıklaması!
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