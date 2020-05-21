Savcılık kayıtları ortaya çıktı! CHP'li İmamoğlu'nun seçilmeden 23 soruşturması varmış

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra soruşturma kıskacına alındığı yönündeki haberleri gerçekdışı olduğu ortaya çıktı.

SANKİ YENİYMİŞ GİBİ…

CHP'li yandaş basının haberleri ile sanki İmamoğlu Büyükşehir'e seçildikten sonra haksız yere ve bilerek soruşturmalara maruz bırakıldığı ve mağdur olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Oysa gerçek çok başka çıktı. 2018 yılı itibariyle, yani belediye başkanlığı aday adaylarının henüz konuşulmadığı tarihlerde bile 23 ayrı soruşturması olduğu anlaşıldı. Bu soruşturmaların içeriklerine bakıldığında Ekrem İmamoğlu'nun icraatları sonucu haksızlığa uğradığını, yolsuzluk yapıldığını ileri süren vatandaş, ticari şirket ya da bunların avukatlarının şikayetleri…





23 SORUŞTURMASI VARMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların 2015 yılında başladığı anlaşıldı. Üstelik müteahhit olan İmamoğlu'nun ilk olarak 2014 yılından önce Beylikdüzü'nde yaptığı bazı yapılar sebebiyle şikayet edildiği belirlendi. 2015/28078 soruşturma numaralı savcılık dosyası bir AVM'nin kaçak olduğu ile ilgiliydi...

Yine 2015/43367 numaralı savcılık soruşturması, 678 ada 1 parsel alan önündeki yeşil bant ihlali ve bir sitenin 3000 metrekarelik alanın kapatılıp kamuya ait yerlerin kullanımının engellendiği iddiası konulu…

2016/1231 numaralı soruşturmanın konusu ise Gürpınar Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki 11 dönümlük spor alanındaki yapılara usulsüz ruhsat verilmesi ile ilgili… Yine 2016/7877 numaralı soruşturmanın konusu, bir inşaat şirketi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi'nde projeye ve yapı ruhsatına aykırı inşaat yapılması… Benzer şekilde 2016/22386 numaralı soruşturmada da bir inşaat projesinde çed yönetmeliğine uygun olmayarak inşaat-yapı ruhsatı verilmesiyle ilgili iddialar bulunuyor.



2015'TEN 2018'E

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2015 yılında 2, 2016 yılında 6, 2017 yılında 8, 2018 yılında ise 7 soruşturması bulunduğu belirlendi. Böylece İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra müfettişlerin geriye doğru inceleme yaptığı iddiası çökmüş oldu.



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