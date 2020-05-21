Son dakika! Başkan Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün tam kapasite ile açılışı yapılacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, tören öncesinde hastaneyi gezerken, maket üzerindende bilgi aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış öncesi incelemelerde bulundu! İşte ilk görüntüler... | Video

Erdoğan'a hastaneyi hayata gçiren şirketlerden Rönesans Sağlık Yatırım'ın sahibi Erman Ilıcak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve geniş bir heyet eşlik etti.

Hastanenin açılışına videokonferans ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe de katılacak.