Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki!

Son dakika! Başkanı Ali Erbaş'tan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki!

Son dakika haberine göre; Başkanı Ali Erbaş, 'de cami hoparlöründen müzik çalınmasına sert tepki gösterdi. Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.5.2020 14:51 Son Güncelleme: 21.5.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'deki bir caminin hoparlöründen 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, " İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." dedi.

İzmir'de camilerde ezan yerine 'Çav Bella' şarkısı çaldılar! Skandal provokasyon | Video

NE OLMUŞTU?

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' çalındı. Olay dün akşam 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ieylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenildi.

İzmir’de camilere çirkin saldırı! Cami minarelerden “Çav Bella” dinletildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA