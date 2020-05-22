Camilere çirkin saldırı ile ilgili son dakika gelişmesi: CHP'li Banu Özdemir tutuklandı

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

İzmir'de üst üste iki gün boyunca camilerden müzik yayını yapıldı. Camilerin merkezi sistemine sızılırken ilk olarak İtalyanların devrim şarkısı olarak bilinen 'Çav Bella' dinletildi. Tepki çeken olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alındı.





Camilerdeki tehlikeli provokasyon dün de sürdü. Tepki çeken olayın ardından bu kez de Selda Bağcan şarkısının yayını yapıldı. Camilerin merkezi ezan sistemi yaşananların ardından bir süreliğine durduruldu.







ALENEN TAHRİK ETME

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Özdemir, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Banu Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.





Banu Özdemir, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Banu Özdemir'in ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" söylediği ileri sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Özdemir. dün gözaltına alınmıştı.

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