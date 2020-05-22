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Göksu’dan ’nin eserini sahiplenen İmamoğlu’na cevap: “Bunu da AK Parti yaptı”

CHP’li , AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, 3. etap projesini de sahiplenerek “Konutların yapımı bitti” dedi. Başkanı ise buna tepki gösterdi. Göksu, sosyal medya hesabından “Bunu da yaptı... Dar gelirli aileler için projelendirilen, yapımı İBB AK Parti döneminde tamamlanan ve bugün kurası çekilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etaplarında hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 22.5.2020 21:16 Son Güncelleme: 22.5.2020 21:26 ABONE OL
Göksu’dan AK Parti’nin eserini sahiplenen İmamoğlu’na cevap: “Bunu da AK Parti yaptı”

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesini de sahiplendi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti, bugün kura çekimini yaptık. KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap'ın hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için yeni sosyal konutlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖKSU'DAN ANINDA CEVAP GELDİ: "BUNU DA AK PARTİ YAPTI"

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konutların yapımının bittiğini belirten İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Göksu, KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesi için "Bunu da AK Parti yaptı... Dar gelirli aileler için projelendirilen, yapımı İBB AK Parti döneminde tamamlanan ve bugün kurası çekilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3.Etaplarında hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.


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Göksu’dan AK Parti’nin eserini sahiplenen İmamoğlu’na cevap: “Bunu da AK Parti yaptı”
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