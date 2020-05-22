Göksu’dan AK Parti’nin eserini sahiplenen İmamoğlu’na cevap: “Bunu da AK Parti yaptı”

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesini de sahiplendi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti, bugün kura çekimini yaptık. KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap'ın hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için yeni sosyal konutlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖKSU'DAN ANINDA CEVAP GELDİ: "BUNU DA AK PARTİ YAPTI"

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konutların yapımının bittiğini belirten İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Göksu, KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesi için "Bunu da AK Parti yaptı... Dar gelirli aileler için projelendirilen, yapımı İBB AK Parti döneminde tamamlanan ve bugün kurası çekilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3.Etaplarında hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



