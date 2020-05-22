Son dakika! Eski İYİ Partili o ismi açıkladı: HDP ile görüşmeler 4 ay sürdü...

İYİ Parti ile HDP arasındaki 'görüşme' tartışması sürüyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, İYİ Parti'nin görüşme trafiği için partilerine aracı gönderdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddia HDP kaynaklarınca doğrulanırken, İYİ Parti, böyle bir görüşme olmadığını bildirdi. Polemik sürerken, İYİ Parti'den istifa eden Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya flaş bir iddiayı ortaya attı. Taşçıkaya görüşme trafiğini doğruladı, ismi kamuoyuna duyurdu.

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ESKİ İYİ PARTİLİ O İSMİ AÇIKLADI

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Adem Taşkaya, HDP ile görüşmelerin gerçekleştiğini söyledi. Taşkaya, görüşmelerin 4 ay sürdüğünü ifade etti. Görüşmeleri gerçekleştiren ismin ise Nuri Okutan olduğunu duyurdu.

"EN YETKİLİ KİŞİ OLDUĞUNUZU AÇIKLAYIN"

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Adem Taşkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Nuri Okutan açıklama yapacakmış. Hukuki süreç falan. Geçin bunları da, daha önce sağlık sebebiyle tedavi gördüğünüz için size zarar vermemek için adınızı açıklamamıştım. HDP ile toplantılara 4 ay boyunca İYİ Parti'yi temsilen katılan en yetkili kişinin siz olduğunuzu açıklayın.

NURİ OKUTAN KİMDİR?

Nuri Okutan, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu, 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı ile 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu Üyesi görevine seçildi. Nuri Okutan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı olarak görevine devam ediyor.