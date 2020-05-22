Son dakika haberi! Camilerden müzik yayını yapılmasına MHP'den sert tepki: Kirli bir planın işaret fişeği olabilir

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı. Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" dedi.

İzmir'de minarelerden skandal 'Çav Bella' provokasyonu | Video

"HAMASİ KINAMALARLA GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Yalçın, "Bütün ikaz ve tepkilere rağmen İzmir'de minaralerden ısrarla müzik dinletilmesi, kutsallarımıza ve İslam'a çok azgın ve cüretkâr bir saldırıdır. "Bu alçak eylem, malum mahfillerin yaptığı gibi sadece provokasyon yorumları ve hamasi kınamalarla geçiştirilemez" dedi.

"KİRLİ BİR PLANIN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR"

Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" diye konuştu.

Yalçın şöyle devam etti:

"İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğine eminiz. Bu olup bitenlerin takipçisi olacak, millet ve mukaddesat düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz."

Son dakika: İzmir Müftülüğünden cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama

Son dakika: İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme: Gözaltına alındı

Son dakika: İzmir’de 2 camide bu kez Selda Bağcan skandalı