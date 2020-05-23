Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

-"Unutmayınız siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır."

-"Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz."

-"27 Mayıs'ta bu yıl Yassıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız."

-"Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli."