Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 Kocaeli Ramazan Bayram namazı vakti!

Ramazan Bayramı namazı bu yıl camilerde kılınamayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler kapalı olurken bayram süresince de 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son dakika açıklaması yapılırken isteyen vatandaşların evde bayram namazını kılabileceğini isteyenlerin ise duha namazı olarak da bilinen dört rekatlık kuşluk namazını kılabileceği belirtildi.

KOCAELİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar da bayram namazı saatinin kaçta olacağı hakkında araştırmalara başladı. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri duyurulurken Kocaeli bayram namazı vakti de açıklandı.

2020 KOCAELİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bayram namazı vakitlerine göre, Kocaeli'de bayram namazı saat 06.10'da kılınacak.

DUHA NAMAZI NEDİR VE NE ZAMAN KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

2 REKATLIK DUHA NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Kuşluk (Duhâ) Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

DUHA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

KUŞLUK (DUHÂ) NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Güneşin doğuşundan yaklaşık kırk beş dakîka sonra başlar, zevâl vaktinden yani güneşin tepe noktaya dikildiği zamandan yarım saat öncesine kadar devâm eder. Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınması daha sevaptır.

KUŞLUK (DUHÂ) NAMAZI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER:

Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular:

"Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi'l-ma'rûf bir sadakadır, nehy ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir." (Müslim, Müsâfirîn, 84)

Ebû Hureyre hazretleri, bir defâsında şöyle demiştir: "Dostum Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bana, her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekât kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitri edâ etmeyi tavsiye buyurdu." (Buhârî, Teheccüd, 33)

Bir keresinde Peygamber Efendimiz, bir yere askerî birlik göndermişti. İslâm askerleri kısa sürede büyük ganîmetlerle döndüler. Bunun üzerine Hz. Ebûbekir:

Yâ Resûlallâh! Biz bunlardan daha çabuk dönen ve daha fazla ganîmet getiren başka bir birlik görmedik, dedi. Allâh Resûlü:

"Ben size bundan daha çabuk dönen ve daha çok ganîmet sağlayan bir şeyi haber vereyim mi?" diye sordu. Daha sonra şöyle devâm etti; "Bir adam güzelce abdest alarak mescide varır, sabah namazını edâ eder, ardından da kuşluk namazını kılarsa işte bu şahıs, hem daha çabuk dönmüş, hem de daha fazla kazanmış olur." buyurdu. (İbn-i Hibbân, VI, 276)