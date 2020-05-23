Koronavirüs FETÖ soruşturmalarının hızını kesmedi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma yürüten Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) koronavirüs tedbirleri kapsamında operasyonlara ara verilen zamanda bugüne kadar itirafçıların verdiği ifadelere yoğunlaştı. Polis, itirafçı olan mahrem abi ve askerlerin ifadelerinde geçen isimlerin tümünün analizini yaptı.

MAHREM YAPI ÖRGÜTÜN ŞİFRESİ

Yapılan çalışmada, mahrem abilerle birlikte kamu görevlisi olmadan örgütün farklı kademelerinde görev yapan 660 kişi, ifade sahipleri tarafından fotoğraflarıyla teşhis edildikten sonra kamu sorgulamaları yapıldı. Daha önce ihraç edilen isimlerinde aralarında bulunduğu 660 kişiden 355'inin polis, 47'sinin yargı mensubu, 4'ünün avukat, 9'unun Kaymakam, 207'sinin askeri öğrenci, 38'inin de farklı illerde yargılanan askerler olduğu ortaya çıktı. Her isim hakkında hazırlanan delilleler ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemelere gönderildi.

HAKİM-SAVCI SINAVINA ÖRGÜT EVİNDE HAZIRLANDI

Gönderilen deliller arasındaki ifadelerden mahrem abi Z.U. hakim adayı Sefa T.'nin 2014 yılında Ankara'da örgüt tarafından kurulan Hakimlik Savcılık Sınavlarına örgüt evlerinde hazırlandığını ardından hakimlik sınavını kazanan isimlerden olduğunu söyledi. İhraç edilen hakimlerden Umut Y.'nin ise Büyük Bölge Mesulü olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü lise öğrencilerini askeri okullara yönlendiren isimlerden olduğu ifadelerde yer aldı. Yine ihraç edilen hakim Şehmus Y'nin 2009 yılında, hakim Engin A.'nın ise 2003 yılında İstanbul'da FETÖ'nün büyük bölge imamlığını yapan isimler olduğu ortaya çıktı.