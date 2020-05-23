Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Bayram mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir videolu mesaj yayınladı. Erdoğan, "Ekonomiden, sosyal hayata birçok alan salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden ciddi şekilde etkilendi. Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşmeye başladık. Maske, temizlik hassasiyetine dikkat edersek bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! | Video

Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan açıklamalar şöyle...

Değerli Milletim, değerli kardeşlerim, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Gönül geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimiz ile bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı hepimiz evimizde geçirmek zorundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah'a şükür, devletimiz ve milletimiz bu mücadeleyi çok iyi veriyor. Ekonomiden, sosyal hayata birçok alan salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden ciddi şekilde etkilendi. Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşmeye başladık. Maske, temizlik hassasiyetine dikkat edersek bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında destekte bulunduk. Küresel yardımlaşmanın birçok kez dile getirilip, fiiliyata dönüştürülmediği bir dönemde biz insanlığımızı gösterdik.

Devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Vergi, prim, taksit ertelemeleri gibi desteklerle salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Bu sıkıntılı günlerde de milletimize hizmet götürme çabası içinde olduk. Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin gücünü yeniden yükseklere taşıyacağız.

Geleceğe ümitle baktığımız bu güzel bayram gününde yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçları ile ulaşacağınıza inanıyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."