Bangladeş’teki Covid-19’lu Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmişti! Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım

Sağlık Bakanlığı Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Bangladeş'te yaşayan Tuğba Ahsan, eşi Mossaddoue Ahsan ve ikiz çocuklarının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, Bangladeş'de korona virüs teşhisi koyulan aileyi, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul'a getirdi.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca videolu paylaşımında:

"BANGLADEŞ'TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız Tuba Ahsan'la, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla İstanbul'a getirdik. Bangladeş'te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık."

ifadelerini kullandı.

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TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Saat 18.30 sıralarında Atatürk Havalimanına inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü olarak bekleyen sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak aile, apronda bekleyen farklı ambulanslara bindirilerek tedavisinin devam edeceği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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