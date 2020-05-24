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Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bayramını telefonda kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın ve siyasi parti liderlerinin 'nı telefonda kutladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.5.2020 18:38 Son Güncelleme: 24.5.2020 18:39 ABONE OL
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bayramını telefonda kutladı

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye ekonomisinin, ekonomisi iyi durumda görünen diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ederek başarılar diledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Bahçeli'nin son günlerde gündeme taşıdığı seçim kanunu ve siyasi partiler yasasıyla ilgili olumlu düşüncelerini paylaşan Destici, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yle telefonlaşarak bayramlarını kutladı.

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

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Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bayramını telefonda kutladı
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