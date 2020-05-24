Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine sert tepki: Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti. Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki gösterdi. Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

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BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyareti sırasında şu önemli açıklamaları yaptı:

"İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir."

(Ege'deki tacizler) Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur."