Ne dedilerse tersini yaptılar! İşte CHP'li isimlerin Orman yalanı ve orman talanı

CHP'li siyasetçi, belediye başkanı ve gazetecilerin; ağaç ve ormanları savunurken, ağaç katliamı yapılarak inşa edilen villa ve rezidanslarda oturması dikkat çekiyor.

KILIÇADAROĞLU, "KAZ DAĞI'NI KORUYACAĞIZ" DEDİ, KAZ DAĞINI TALAN EDEN CHP'Lİ BELEDİYELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ağaçlarımızı, ormanlarımızı, Kaz Dağları'nı koruyacağız" dedi. CHP'li belediyelerin Kaz Dağları ve çevresindeki beton yapılaşmayı sağladığı tespit edildi.

Kaz Dağı'nın hemen yakınında bulunan Küçükkuyu, Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli belde belediyelerinin kuruluşundan kapanana kadar, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ın CHP'liler tarafından yönetildi.

EKREM İMAMOĞLU, "KAZ DAĞLARINI CANIMIZ GİBİ KORUMALIYIZ" DEDİ, KAZ DAĞI YAKINLARINDA AĞAÇ KATLİAMI YAPTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ağustos 2018 tarihinde; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin" ifadelerini kullandı.

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'na ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği tespit edildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor.

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. Villalar 3 katlı ve havuzlu. Hasan İmamoğlu'na ait 10 villanın bulunduğu alan, Google Earth'ün 18 Ağustos 2016 tarihli fotoğrafında çam ve meşe ağaçlarının olduğu açıkça görülüyor. Google Earth'ün, 9 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta, 599 ada 1 parselde; villa yapımına başladığı görülüyor. Son fotoğrafta ise İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları'nda 599 parsel ada, 1 parselde 10 villasının bitmiş durumda olduğu görülüyor.

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CHP İBB SÖZCÜSÜ ATAMAN, ALTUN'U HEDEF ALDI, KENDİSİNİN KAÇAK YAPISI ORTAYA ÇIKTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Bakırköy Belediye Meclis üyesi Nadir Ataman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik asılsız ve gerçeği yansıtmayan 14 paylaşımda bulundu.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın, Büyükçekmece Kumburgaz'da kaçak yapısının olduğu bildirildi. Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edildi. Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirildi.

Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edildi. Konteyner yapılar imar barışından yararlanamıyor.

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ÖZDİL; İMAR AFFINA KARŞI ÇIKTI, İMAR AFFINDAN SONRA DA KAÇAK YAPILAŞMAYA GİTTİ

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında; deprem ülkesinde imar affı olmayacağını ifade etti.

Yılmaz Özdil'in, Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yaptığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan "teras ve müştemilatın" İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi.

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"EZİLENLERİN YANINDAYIZ" DEDİ, 54 DAİRE, VİLLA VE REZİDANSI VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yemin töreninde sol yumruğunu havaya kaldırarak, "Ezilenlerin yanındayız" iddiasında bulundu.

Gamze Akkuş İlgezdi ve eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ailesinin üzerine kayıtlı 54 daire, villa ve rezidansın olduğu tespit edildi. Battal İlgezdi, rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin incelemesinin ardından İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Battal İlgezdi'nin 2009-2015 arasında haksız mal edinme ve gizleme, 22 Temmuz 2010'da da ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediğine dikkat çekildi.

ÖZKÖK, "İSTEDİĞİMİ KESERİM" ZİHNİYETE KAFA TUTULUYOR" DEDİ ANCAK KENDİSİ DE BEYKOZ KONAKLARI'NDA OTURUYOR!

Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde 1 Haziran 2013 tarihinde yazdığı köşe yazısında, üç ağacın sökülerek taşınmasına karşı çıktı ve "'Gezi' önceki güne kadar, sadece bir parkın adıydı.. Dünden itibaren, Türkiye'de yükselen bir itirazın sembolüdür. 'Gezi' düne kadar sadece bir parkın adıydı. Dünden itibaren, "Türkiye'nin Tahrir'i" değilse de miladıdır... "İstediğimi yaparım, istediğimi keserim" diyen bir zihniyete kafa tutmanın sıfır yılıdır önceki gece..." iddiasında bulundu. Özkök, ormanın yüzde 96'sı talan edilen inşa edilen Beykoz Konakları'nda oturuyor.

SAZAK, ÜÇ AĞACIN TAŞINMASINA KARŞI ÇIKTI ANCAK ORMAN TALANI YAPILAN YERDE KONAKTA OTURUYOR

Derya Sazak, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, Gezi Parkı'nda üç ağacın sökülerek taşınmasına karşı çıktı ve bizzat eylemlere katıldı.

Üç ağacın sökülmesine karşı çıkan Derya Sazak da, ormanın yüzde 96'sı talan edilen inşa edilen Beykoz Konakları'nda oturuyor.

Yılmaz Özdil’in kaçak villası bu karar gereği yıkılacak!

Sözde Atatürkçü…Sözde demokrat… Sözde muhalif Sözde gazeteci… Ege'nin cennet köşelerine kaçak villa dikmişler!

İBB Başkanı İmamoğlu'na Göksu'dan cevap: O sizin pisliğiniz ve yine bizim kurduğumuz tesis o pisliği temizleyecek