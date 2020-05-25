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Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'dan 'Akıncı' paylaşımı!

Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Akıncı TİHA ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Bayraktar, Akıncı'nın hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 16:23 ABONE OL
Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı!

Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taaruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Akıncı'nın başarı ile tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından emeği geçenlere teşekkür eden Bayraktar, "18 yılda savunma sanayindeki değişime öncülük ederek ülkemizi en gelişmiş ülkelerden biri yapan #MilliTeknolojiHamlesi'yle havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunu sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Devlet büyüklerimize, Aziz Milletimize şükranla..." ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR'DAN AKINCI İÇİN TEŞEKKÜR

Uzun uğraşlar sonrasında Türkiye'nin yeni havacılık serüvenini başlatan Akıncı TİHA'yı üretmeyi başaran Selçuk Bayraktar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

18 yılda savunma sanayindeki değişime öncülük ederek ülkemizi en gelişmiş ülkelerden biri yapan #MilliTeknolojiHamlesi'yle havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunu sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Devlet büyüklerimize, Aziz Milletimize şükranla...

Bayraktar, paylaşımında Akıncı'nın fotoğraflarını da kullandı.

Milli gururumuz 'AKINCI TİHA'nın belgeseli yayınlandı | Video

AKINCI BELGESELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Akıncı TİHA'nın yapılış aşaması sırasında her anı kaydedildi. Görüntülerden 50 dakikalık bir belgesel hazırlandı. Belgesel dün yayınlanırken büyük ilgi gördü. Sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Akıncı, Youtube'da kısa sürede 1 milyon kişi tarafından izlendi.

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Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı!
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