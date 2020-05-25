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İmamoğlu’nun itfaiyecileri ziyaretinden şaşırtan görüntüler

CHP’li , Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul İtfaiyesini ziyaret etti. Bu ziyarette garip anlar yaşandı. İmamoğlu, içtima düzeninde askeri törenle karşılandı. İmamoğlu’nun bu duruma hiç ses çıkartmaması ise dikkat çekici bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.5.2020 20:03 ABONE OL

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul İtfaiyesini bayramlaşma ziyaretinde bulundu. İtfaiye personelinin başındaki görevli, İmamoğlu'na tekmil vermesi ve askeri tören benzeri bir karşılama yapılması dikkat çekti.

İtfaiye mensupları ise tek tek tekmil verdikten sonra askerler gibi "Sağol" dedi. İmamoğlu ise askeri birlik karşılama yapıyormuşçasına coşkulu bir şekilde itfaiyecilerin bayramlarını kutladı.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisi için yapılan bu karşılamaya engel olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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İmamoğlu’nun itfaiyecileri ziyaretinden şaşırtan görüntüler
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