Hakaret etti ve hesabını sıfırladı

Dila Kayurga'nın tüm tweetleri savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alınmış



Cumhurbaşkanı hakarette bulunan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Kayurga, Twitter'daki hesabını sıfırladığı ve Erdoğan'a yönelik hakaret içeren suç unsuru olan tweetleri sildiği öğrenildi





Avukat Mustafa Doğan İnal: "Hesap kapatıp sıfırlayarak kurtulamasın. CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Kayurga'nın tüm tweetleri şikayet üzerine, savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alınmıştır"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Kayurga'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabını sıfırladığı öğrenildi.



KAYURGA; HESABINI SIFIRLADI VE DAHA SONRA ESKİ HESABINI GERİ ALDI!

Dila Kayurga'nın, kullanıcı adını farklı hesaba taşıyıp takipçilerini sıfırladığı, daha sonra eski hesabını geri aldığı tespit edildi. Dila Kayurga'nın hesabının sıfırlanması sırasında, Dila Kayurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren suç unsuru olan tweetleri sildiği öğrenildi.



İNAL: "KAYURGA'NIN TÜM TWEETLERİ ŞİKAYET ÜZERİNE, SAVCILIK TALİMATIYLA KOLLUK TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR"

Avukat Mustafa Doğan İnal, Dila Kayurga'nın tüm tweetlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıt altına alındığını açıkladı.

İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Hesap kapatıp sıfırlayarak kurtulamasın. CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Kayurga'nın tüm tweetleri şikayet üzerine, savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alınmıştır" dedi.

İnal, Dila Kayurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Dila Kayurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Kayurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.

Suç duyursunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.











