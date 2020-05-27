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Başkan Erdoğan'a hakaret davasında 'li Dila Koyurga'ya ev hapsi

Başkan 'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Karabağlar , ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 20:58 ABONE OL
Başkan Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Dila Koyurga'ya ev hapsi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


EV HAPSİ KARARI

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.
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Başkan Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Dila Koyurga'ya ev hapsi
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