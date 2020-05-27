Başkan Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarihi gün! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video