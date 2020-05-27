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Başkan Erdoğan'dan 'Demokrasi ve ' paylaşımı!

Başkan , bugün açılışı gerçekleştirilen Demokrasi ve ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada’yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, ’nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 21:55 Son Güncelleme: 27.5.2020 21:55 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı!
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