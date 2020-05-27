HSK’dan 3 milyon kefalete FETÖ incelemesi! Eroin sanığını tahliye etmişlerdi o heyetin tamamı FETÖ’den ihraç oldu

Gaziantep'te satın aldıkları bir araca oto kaportacılarında gizli bölme yaptırdıktan sonra ellerindeki yüklü miktardaki eroini yurtdışına kaçırmak için Pazar arayan 2 kişi Abdurrahman Yavuz'dan destek istedi. Uyuşturucunun nakli ve yurtdışına çıkarılışıyla ilgili Abdurrahman Yavuz'un telefonda sıklıkla "Peynir" diye sözünü ettiği uyuşturucuyla ilgili şifreli konuşmaları üzerine özel bölmeli kamyon takibe alındı. Diyarbakır girişinde durdurulan kamyonda 125 kilo eroin ele geçirildi. Tutuklanan Yavuz hakkında Kapatılan Özel yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

ÖNCE CEZA SONRA 3 MİLYON NAKDİ KEFALETLE TAHLİYE

Mahkeme heyeti suçun sabit oluşu ve delil durumuna göre sanığı suçun işleniş biçimi ve ağırlığı nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak 21 yıl hapis, 30 bin lira para cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme sanığın tutuklanmasını gerektiren sebepler bulunduğunu, ancak tutuklamadaki beklenen amacın adli kontrol uygulamasıyla da elde edilebileceği gerekçesiyle sanığa önce yurtdışına çıkış yasağı koydu. Sanığın işadamı olması ve maddi durumu dikkate alınarak tek seferde 3 milyon lira nakdi kefalet ödemesi halinde her hafta Pazartesi ve Perşembe günü evine en yakın polis merkezine imza vermesi koşuluyla Yargıtay sonucu beklenene kadar tahliye edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Mahkeme, güvence alınan 3 milyonun Maliye'ye yatırılıp dekontun mahkemeye sunulmasından sonra sanığın serbest bırakılmasını, adli kontrol kararını ihlal ederek imza vermeye gitmediği takdirde de alınan paranın devlet hazinesine gelir olarak kaydedilmesini kararlaştırdı. Para Ziraat Bankasından nakit olarak Maliye'ye yatırılınca Abdurrahman Yavuz serbest bırakıldı.

Abdurrahman Yavuz

YARGITAY ONAYINCA KAÇTI

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanığın Almanya'ya gidip gelerek nakledilecek uyuşturucuya Pazar aradığını, gizliliğe riayet edip telefonda şifreli konuştuğunu, uyuşturucu ilişkisini ortaya koyacak kelimeler kullanmaktan özenle kaçındığını ve uyuşturucuyu "Peynir" diye adlandırdığını belirtti. Yargıtay, sanığın "Örüklü peynir hazır" şeklindeki konuşmalarının eroinin paketlendiğine dair görüşmeler olduğunu vurgulayarak yerel mahkeme kararını onadı, ancak sanık kayıplara karıştı.

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HSK'DAN FETÖ İNCELEMESİ

Yargı tarihinde ilk kez 21 yıl hapis cezası alan bir sanığın 3 milyon kefaletle tahliye edilmesi üzerine HSK, ihbar ve şikâyetler üzerine inceleme başlattı. HSK'ya yapılan ihbarda, Özel yetkili mahkeme heyetinin 3 milyon kefaletin dışında da para alındığı ileri sürüldü. Aynı şekilde Maliye'ye yatırılan paranın da mahkeme tarafından hazineye irad kaydı yapıldığına dair karar verilmiş olmasına rağmen bu paranın Maliye'deki FETÖ'cülerce mahkemenin de bilgisi dâhilinde kâğıt üzerinde hazineye gelir kaydedilmiş olmasına rağmen FETÖ'ye himmet olarak gönderildiği ihbar edildi. Şikâyet ve ihbarlar üzerine harekete geçen HSK, 3 milyon paranın akıbetini araştırmak ve 21 yıl gibi ağır hapis cezası almış bir kişinin neden 3 milyon lira kefaletle serbest bırakıldığına dair kararı veren heyet hakkında inceleme başlattı.

HEYETİN TAMAMI VE SAVCISI FETÖ'DEN İHRAÇ

Uyuşturucu tacirini kefaletle serbest bırakan mahkeme başkanı Bekir Soytürk, üye hâkimler Ömer Yıldırım ile İsmail Gözükara ve duruşma savcısı İbrahim Baytekin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ'den ihraç edilmişlerdi. Savcı İbrahim Baytekin, 17/25 Aralık operasyonuna benzer bir operasyon için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'a talimat vermişti. Baytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik gözaltı kararı vermiş, ancak Altınok bu kararı uygulamayıp dinleme ve takiplerin mahkeme izni olmadan yapıldığı için savcı Baytekin hakkında kanuna aykırı emir vermekten suç duyurusunda bulunmuştu.