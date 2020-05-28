Bayram Şenocak: "Fetih gönüllerden başlar"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkleri Peygamberimizin övgüsüne mazhar eden, karanlık çağı kapatıp aydınlık çağı açan, kutlu zafer İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Fatih'in güzel emaneti İstanbul'u koruyup kollamak en büyük sorumluluğumuz diyen Şenocak, mesajında şu ifadelere yer verdi;

ŞENOCAK: "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK İFTİHAR TABLOLARINDAN BİRİ: İSTANBUL'UN FETHİ"



"İstanbul'un fethi, gerek uzun asırlara dayanan bir hayalin gerçekleşmesi, gerekse de askeri, siyasal ve toplumsal sonuçları itibarıyla tarihimizin en büyük iftihar tablolarından biridir. Manevi ilimlerde olduğu kadar devrinin bütün teknik ve fen ilimlerinde de büyük bir vukuf sahibi olan ceddimiz Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp bir çağı açmış, Anadolu'nun milletimiz için kalıcı ve güvenli bir yurt olmasının en sağlam temellerini atmış, çok kültürlülük ve farklı yaşam biçimlerinin bir arada barış içinde yaşamasına örneklik teşkil etmek bakımından, o dönemde Batı aleminin hayal dahi etmediği bir şehir demokrasisine öncülük etmiştir."

ŞENOCAK: "KÖHNEMİŞ BİR ÇAĞA, FARKLILIKLARA SAYGI ERDEMİ KAZANDIRILDI"



"Yenilikçiliği, bilimsel gelişmeleri takibi, ileri görüşlülüğü ve adaletli yönetim anlayışı ile Fatih Sultan Mehmet'in, köhnemiş bir çağa kazandırdığı çoğulculuk, sadece bizim değil, evrensel dünyanın da övgüyle dile getirdikleri bir gerçektir. Fetih, yüreklerde başlayan bir eylemdir. Nitekim 29 Mayıs 1453'te, sadece İstanbul değil, "Hüner hem bir şehri bünyad etmektir / Hem halkın kalbini abad etmektir" diyen bir dünya liderince gönüller de fethedilmiştir."

ŞENOCAK: "İSTANBUL'U KORUMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ"



"İstanbul, bugün de medeniyetleri mecz etmiş çoğulculuğu, görenleri hayran bırakan doğal güzellikleri, sahip olduğu zengin tarihi miras ve modern imkanlarıyla, sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli birkaç kentinden biridir. Bu güzel emaneti, bu muhteşem mirası hem titizlikle korumak hem de zenginleştirerek geleceğe taşımak, her zaman en büyük sorumluluğumuz olacaktır. Çünkü bizim için İstanbul, bir şehirden öte, bir sevdanın adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethin tüm mimarlarını, aziz şehitlerimizi minnet, rahmet, saygı ve şükranla anıyor, Allah onlardan razı, mekanları cennet olsun diyorum. Fethin 567. yıl dönümünü en içten duygularla tebrik ediyor, hizmetkarları olmakla şeref duyduğumuz İstanbullulara en kalbi saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.