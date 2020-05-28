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Son dakika operasyonu! Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı

/PDY’nin içerisindeki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Halen Ege Ordusu Komutanı Emir Subaylığı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö.i hakkında verilen talimat ile bugün İzmir Tem Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 28.5.2020 08:42 Son Güncelleme: 28.5.2020 08:55 ABONE OL
Son dakika FETÖ operasyonu! Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda hâlihazırda Ege Ordu Komutanlığı makamı Emir Subaylığı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı F.Ö. İzmir Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN TSK MAHREM İMAMI İLE İRTİBAT

Cumhuriyet Savıcı Can Tuncay'ın yürüttüğü operasyonda, Binbaşı F.Ö.'nün halen 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma' suçundan aranmakta olan ve sözde TSK yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapmış L.Ç. ile irtibatı bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca kendisiyle büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlandığı tespit edildi. Şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Yeğeni de “TSK imamı” çıktı

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Son dakika FETÖ operasyonu! Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı
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