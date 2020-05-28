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Son dakika haberi: ne zaman kalkacak, uzatıldı mı? Şehirler arası yasak olan ve kalkan iller hangileri?

Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturan ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, koronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan en önemli uygulamalardan birisi de iller arası seyahat kısıtlaması olmuştu. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan kısıtlama, zaman içerisinde 15 ile düşürüldü. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının uzatıldığı bildirildi. Bugünkü Kabine Toplantısı ile beraber de 'Şehirler arası yasak kalkacak mı?' sorusu yanıt bulacak. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, hangi tarihe kadar var? Şehirler arası yasak olan ve kalkan iller hangileri? İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 17:42 Son Güncelleme: 28.5.2020 17:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı? Şehirler arası yasak olan ve kalkan iller hangileri?

ne zaman bitiyor, hangi illerde var? Bu soruların yanıtları, bugünkü Kabine Toplantısı öncesinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de iller arası giriş çıkış kısıtlaması durumunda. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürüldü. Bu 15 ilin arasında da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun büyük bölümünün yaşadığı şehirler bulunuyor. Buralarda yaşayan vatandaşlar, ' ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt arıyor. Bütün merak edilenler, bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak olan açıklama ile yanıt bulacak.

ŞEHİRLER ARASI YASAK OLAN VE KALKAN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şehirler arası giriş çıkış kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi yayımlanmıştı. Bakanlık, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verirken seyahat yasağı olan ve kalkan illeri de duyurmuştu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının masada olduğu kritik Kabine Toplantısı saat 15.00 itibarı ile başladı. Başkan Erdoğan'ın masasında, iller arası giriş çıkış yasağından hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağına kadar birçok Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı? Seyahat giriş çıkış kısıtlaması olan ve kalkan iller hangileri?

İşte, tüm merak edilenler...

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Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı? Şehirler arası yasak olan ve kalkan iller hangileri?
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