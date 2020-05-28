Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı? Şehirler arası yasak olan ve kalkan iller hangileri?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor, hangi illerde var? Bu soruların yanıtları, bugünkü Kabine Toplantısı öncesinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de iller arası giriş çıkış kısıtlaması durumunda. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürüldü. Bu 15 ilin arasında da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun büyük bölümünün yaşadığı şehirler bulunuyor. Buralarda yaşayan vatandaşlar, 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt arıyor. Bütün merak edilenler, bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak olan açıklama ile yanıt bulacak.

ŞEHİRLER ARASI YASAK OLAN VE KALKAN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şehirler arası giriş çıkış kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi yayımlanmıştı. Bakanlık, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verirken seyahat yasağı olan ve kalkan illeri de duyurmuştu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının masada olduğu kritik Kabine Toplantısı saat 15.00 itibarı ile başladı. Başkan Erdoğan'ın masasında, iller arası giriş çıkış yasağından hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağına kadar birçok Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı? Seyahat giriş çıkış kısıtlaması olan ve kalkan iller hangileri?

İşte, tüm merak edilenler...