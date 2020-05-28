SON DAKİKA! Normalleşme sürecinde kritik gün; Kabine toplanıyor Başkan Erdoğan ulusa seslenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 9. kez kritik kararlar almak üzere video konferans yöntemiyle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan. 15,00'da başlaması beklenen toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleneceği ve yeni tedbirler ya da normalleşme adımlarıyla ilgili kararları açıklayacağı belirtildi.

NORMALLEŞME ADIMLARI VE BU HAFTA SONU İÇİN KARARLAR ALINACAK

Kabine toplantısında bu haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masada olacak.