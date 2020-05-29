Berna Laçin algı oluşturmaya çalıştı! Bakan Selçuk'un yanıtı ile sosyal medyada alay konusu oldu...

Berna Laçin, dün açıklanan normalleşme takvimine ilişkin algı oluşturmaya çalışan bir paylaşımda bulundu. Laçin'in paylaşımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan jet yanıt geldi. Laçin gelen yanıt sonrası sosyal medyanın diline düştü.

BERNA LAÇİN'DEN KREŞLERİN AÇILMASI KARARINA İLİŞKİN ALGI İÇERİKLİ PAYLAŞIM

Berna Laçin sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Birçok kez tepki çeken paylaşımda bulunan Berna Laçin, bu kez de kreş ve gündüz bakımevlerinin 1 Haziran'da açılacak olmasını diline doladı. Konuya dair paylaşımda bulunan Laçin, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır . Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır ?" ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN JET YANIT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Berna Laçin'in algı yapmasına izin vermedi. Anında yanıt veren Bakan Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Bakan Selçuk'un verdiği yanıtın ardından Berna Laçin sosyal medyada alay konusu oldu. Binlerce kişi Bakan Selçuk'un paylaşımını beğenip paylaşırken, Laçin'e tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN AÇILMASI İÇİN YOĞUN TALEP VARDI

Türkiye koronavirüs ile mücadelede ikinci aşamayı başarı ile yürütürken, kararları kademeli olarak uygulamaya koydu. Birçok sektör 1 Haziran'da normalleşme kararları ile yeniden kepenk açarken, milyonlarca kişi işlerine gidecek. Kreşler ve gündüz bakımevleri çalışan aileler için büyük önem taşıyor. Aileler uzun süredir gündüz bakımevleri ve kreşler ile ilgili kararları bekliyordu. Kreşler ve gündüz bakımevlerinde üst düzey önlemler alınacak.

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