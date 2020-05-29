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ODA TV’nin darp yalanı hakkında mahkemeden kesin karar

Oda TV Pehlivan, MİT mensupları ve ailelerini deşifre ettiği gerekçesiyle 6 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Pehlivan cezaevinde giriş kayıtlarının yapıldığı sırada darp edildiğini iddia etmiş, incelenen görüntü ve tutanaklarda darp edilmediği ortaya çıkmıştı. Hatta Pehlivan’ın darp ve cebir görmediğine dair tutanak bile imzaladığı belirlenmişti. Darp iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararına Pehlivan’ın avukatlarınca yapılan itiraz sonuçlandı. itirazın reddine karar verdi. Kararın kesin hükmünde olduğu öğrenildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK Gündem
Giriş Tarihi: 29.5.2020 18:06 Son Güncelleme: 29.5.2020 18:14 ABONE OL
ODA TV’nin darp yalanı hakkında mahkemeden kesin karar

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını ve ailelerini deşifre ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 6 Mart günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Pehlivan'ın, cezaevine kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sırada bir gardiyan tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Darp iddiaları üzeri Barış Pehlivan'ın avukatları suç duyurusunda bulunmuştu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikâyet üzerine soruşturma başlatarak cezaevine ait güvenlik kamerası görüntüleri inceleme altına alınmıştı. Bilirkişi tarafından hazırlanan görüntü izleme raporunda, Barış Pehlivan'ın görevli infaz koruma personelleri tarafından kayıt işlemleri ve üst aramasının yapıldığı ardından koğuşa yerleştirildiği, herhangi bir fiziki müdahale ya da gayri nizami hareketin yaşanmadığı ifade edilmişti.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ
Savcılık soruşturma kapsamında, Barış Pehlivan'ın cezaevine kayıt sırasında 'Darp ve Cebir görmedim' yazılı kağıdı imzaladığını, doktor tarafından darp görmediğine dair yazılı tutanakların da bulunduğunu tespit etmişti. Savcılık soruşturma kapsamında dosyada darp ve hakaret olmadığına kanaat getirip kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar vermişti.

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ ETTİ
Takipsizlik kararına, Pehlivan'ın avukatlarının yaptığı itiraz sonuçlandı. Silivri Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti.

İŞTE O KARAR
Hakim Görkem Bayraktutan tarafından yazılan itirazın reddine ilişkin kararda şu satırlara yer verildi.

"Tüm dosya kapsamı incelendiğinde, dosya içerisinde yer alan müştekiye ait olan hastane raporlar, müştekinin kendi el imzasını içeren darp ve cebir görmediğine dair Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından tutulan tutanak, yine Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından tutulan görüldü inceleme tutanağı ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyaya eklenen bilirkişi CD inceleme tutanağının birbiri ile örtüşerek müştekiye karşı görevli personellerce herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığının tespit edildiği, şüphelinin savunmasının dosya kapsamında dinlenen tanıkların beyanları ile de doğrulandığı göz önüne alındığında, müştekinin iddialarının soyut iddiadan öteye gitmediği, müştekinin iddialarını doğrulayan dosya içerisinde mevcut bir delilin bulunmadığı anlaşılmakla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında belirtilen gerekçeler de yerinde görülerek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından itirazın reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur."
Bu kararın kesin hükmünde olduğu öğrenildi.

FETÖ SANIĞI PATRONLARIN AVUKATLARI
Bilindiği gibi, ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatlıklarını yapan Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın çok sayıda Fetullahçı Terör Örgütü sanığı patronun müdafiliğini yaptıkları ortaya çıkmıştı. Her fırsatta 'Ergenekon' dosyasında avukatlık yaptığı söyleyen ve FETÖ karşıtı bir imaj çizmeye çalışan Ersöz'ün bir demecinde; "O kadar çok davaya müdahil oldum ve haklarında o kadar çok suç duyurusunda bulundum ki bana teklif etmeye (avukatlık) cesaret edemezler" dediği kayıtlara geçmişti.

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