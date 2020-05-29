Koronavirüs tedavisi gördüğü sürede hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının verildiği Acil Durum Hastanesi bugün açılacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı tören ile açılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, her türlü salgın ve doğal afet durumlarında büyük görev üstlenecek. Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkındaki bilgiler de günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Peki, hastaneye adı verilen Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi nerede ve özellikleri neler? İşte, o bilgiler...

PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ NEREDE?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren hastane, İstanbul Sancaktepe'de yer alıyor.

PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Toplam alan 125.000 m2

Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

Kapalı alan: 75.000 m2

Yatak Sayısı: 1008 (Gerektiğinde tümü yoğun bakım yatağı olabilecek altyapıya sahip)

Ameliyathane Sayısı: 16

Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

Acil Müşahade Yatağı: 36

Triaj Odası: 8

CPR Odası: 2

Tomografi Odası: 4

MR Odası: 4

X-ray Odası: 2

99 adet morg kabini

PROF. DR. FERİHA ÖZ KİMDİR?

Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Öz, 1933'te İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan Öz, akademik kariyerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı.

Prof. Dr. Öz, 1968'de Doçent, 1976'da Profesör unvanını aldı. Akademik kariyeri boyunca alanına çok ciddi katkılarda bulunan Öz, 2000 yılında emekli oldu.

1960-2011 yılları arasında 100'den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Öz'ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.

Patolojinin değişik konularına dağılmış birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Öz, aynı zamanda İÜC Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi, Prof. Dr. Ferhan Öz'ün de annesidir.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Feriha Öz, 2 Nisan 2020 tarihinde kaybetti.