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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evlerinde alınacak yeni tedbirler ne?

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Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle önlemler kapsamında miniklerin hayata hazırlanmasında ilk basamak olan , ve gündüz bakım evleri kapatılmıştı. Aradan geçen süre sonunda ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında küçük çocuklara eğitim veren söz konusu kurumlar yeniden açılacak. , açılmaya hazırlanan kurumlarda uyulacak yeni tedbirleri de açıkladı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek , , gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evlerinde alınacak yeni tedbirler ne öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 19:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evlerinde alınacak yeni tedbirler ne?

Dünya genelinde etkisini akılalmaz bir hızla gösteren ve insanlığın kabusu haline gelen koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan, küçük çocukların hayata hazırlanmasında ilk basamak olarak görülen kreş, anaokulu ve gündüz bakım evleri uygulanmaya başlanan normalleşme planı kapsamında yeniden eğitim faaliyetlerine açılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılacak söz konusu kurumlarda alınacak yeni tedbirler de son dakika olarak açıklandı. Bu gelişme sonrasında küçük çocuğu bulunan vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek kreşler, anaokulları, gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Soruları üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evlerinde alınacak yeni tedbirler ne merak edenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler.

SON DAKİKA: KREŞLER, ANAOKULLARI, GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İşte son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Kreşler, anaokulları, gündüz bakım evlerinde alınacak yeni tedbirler ne?
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