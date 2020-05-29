Yılmaz Özdil'in kaçak villasında hareketlilik! Evi tahliye ediyor

Villanın bulunduğu sitede gelişmeleri takip eden Sabah muhabiri Özdil ailesinin villasına gelen işçilerin kaçak olan bölmelerin pencerelerini ve kapıları söküp bahçe içerisine koyduğu anları fotoğrafladı.



Evin içerisinde bulunan kaçak bölümlerin tahliyesini yapan Özdil ailesinin yıkılacak olan kaçak bölmelerinde kapısın, penceresini, ve bazı pergolelerini de söktürdüğü görüldü.





Tahliye işlemleri için Bodrum Belediyesine yazı gönderen Özdil'e verilen sürenin ardından Bodrum belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur sitesinde bulunan villaya gelerek incelemelerde bulundu.

Tahliye işlemi yapıldığını gören ekipler tutanak tutuktan sonra villadan ayrıldı. Özdil ailesinin villasını tahliye işleminin ardından Bodrum Belediyesi ekiplerinin yıkacağı bildirildi.

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Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerinde yıkım işlemleri sürerken tedbir amaçlı yürütmeyi durdurma kararı veren Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddine karar vermişti.

Bodrum Belediye Encümeninin ise Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili olarak 380 bin lira idari para cezası kestiği ortaya çıkmıştı.

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