İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör 24 saatte yakalandı!

Türkiye'de iki ayrı kiliseye saldırı gerçekleştirildi. Hrant Dink Vakfı'na ise bir ölüm tehdidi e-postası atıldı. Bunun üzerine AK Parti Milletvekili Markar Esayan, Twitter hesabından provokasyona dikkat çekti. Esayan, sosyal medyadan "İki kilisemize saldırıdan sonra Hrant Dink Vakfı'na gönderilen ölüm tehdidi bu noktada bir hareketlenme olasılığını akla getiriyor. Belli ki provokatörler devreye girmiş. Konuların sonuna kadar takipçisiyiz. Mekanizmanın nasıl işlediği Dink cinayetinde ortaya çıkmıştı zaten" dedi.

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"PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYİZ, KURSAKLARINDA KALIR"

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, ise yine sosyal medya hesabından Esayan'ın paylaşımı sonrası provokasyona karşı açıklamalar yaptı. Çelik, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz" dedi.

"TÜRKİYE'DE PROVOKASYON MEVSİMİ KAPANALI ÇOK OLDU"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu" diye açıklama yaptı.

PROVOKATÖRLER YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin" diye açıklama yaptı.

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