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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Başkan 'da ve Hakkari'de şehit edilen asker ve polislerimiz için taziye mesajı yayımladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.5.2020 19:44 Son Güncelleme: 30.5.2020 20:01 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ve Hakkari'de şehit edilen asker ve polislerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında:

'"Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.
Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı
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