Stüdyoyu terk eden İnce’yi kanal böyle ifşa etti! ‘Haberi olmasına rağmen yayını terk etti’

Geçtiğimiz gün Haber Global kanalına konuk olan eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yayında konuştuğu bir sırada yayının kestirilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mayıs İstanbul'un fethi Fetih kutlaması kapsamında konuşmasına bağlanılmasına tepki göstererek yayını terk etmişti.







Skandal olay ardından, Haber Global resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama da İnce'nin yayının kesileceği bilgisini programdan önce verdiklerini, İnce'nin konuk olmayı kabul edip eleştiride bulunacağını ancak yayını terk etme gibi bir durumun olmadığı anlatıldı.





YAYIN ÖNCESİNDE BAĞLANACAĞI BİLGİSİ VERİLDİ

'Kamuoyunun Bilgisine' adı altında paylaşılan mesajlarda Muharrem İnce'nin söylediği ile canlı yayında sergilemiş olduğu tavrın çeliştiğini ifade eden işte o mesajlar: Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi.







Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz.



