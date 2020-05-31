Bakan Albayrak'tan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rekor sürede tamamlanarak hizmete açılan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında:
"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı hastane videosunu da kullandı.
Sultan II. Abdülhamid'in 129 yıl önce Hadımköy'e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 31, 2020
Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/FQl9biwM1q