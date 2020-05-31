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Bakan Albayrak'tan Dr. paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı rekor sürede tamamlanarak hizmete açılan Dr. ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 18:54 Son Güncelleme: 31.5.2020 18:55 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rekor sürede tamamlanarak hizmete açılan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında:

"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı hastane videosunu da kullandı.

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Bakan Albayrak'tan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı
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